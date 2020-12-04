Rusya'da son 24 saatte 27 bin 403 yeni koronavirüs vakası
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Rusya'da son 24 saatte 27 bin 403 yeni koronavirüs vakası

04.12.2020 12:20 | Son Güncelleme: 04.12.2020 12:24
Rusya'da son 24 saatte 27 bin 403 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 27 bin 403 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 27 bin 403 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 402 bin 949'a ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 27 bin 403 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 402 bin 949'a yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 569 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 42 bin 176'ya ulaştığını açıkladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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