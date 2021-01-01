Rusya'da son 24 saatte 27 bin 39 yeni koronavirüs vakası
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Rusya'da son 24 saatte 27 bin 39 yeni koronavirüs vakası

01.01.2021 12:38 | Son Güncelleme: 01.01.2021 12:42
Rusya'da son 24 saatte 27 bin 39 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 27 bin 39 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 27 bin 39 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 186 bin 336'ya ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 27 bin 39 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 186 bin 336'ya yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 536 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 57 bin 555'e ulaştığını açıkladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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