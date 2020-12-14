Rusya'da son 24 saatte 27 bin 328 yeni koronavirüs vakası
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Rusya'da son 24 saatte 27 bin 328 yeni koronavirüs vakası

14.12.2020 12:02 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:05
Rusya'da son 24 saatte 27 bin 328 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 27 bin 328 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 27 bin 328 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 681 bin 256'ya ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 27 bin 328 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 681 bin 256'ya yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 450 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 47 bin 391'e ulaştığını açıkladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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