Rusya'da son 24 saatte 27 bin 328 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 27 bin 328 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 27 bin 328 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 681 bin 256'ya ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 27 bin 328 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 681 bin 256'ya yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 450 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 47 bin 391'e ulaştığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı