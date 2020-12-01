Rusya'da son 24 saatte 26 bin 402 yeni koronavirüs vakası
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Rusya'da son 24 saatte 26 bin 402 yeni koronavirüs vakası

01.12.2020 12:15 | Son Güncelleme: 01.12.2020 12:15
Rusya'da son 24 saatte 26 bin 402 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 26 bin 402 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 26 bin 402 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 322 bin 56'ya ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 26 bin 402 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 322 bin 56'ya yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 569 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 40 bin 464'e ulaştığını açıkladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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