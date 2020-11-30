Rusya'da son 24 saatte 26 bin 338 yeni koronavirüs vakası
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Rusya'da son 24 saatte 26 bin 338 yeni koronavirüs vakası

30.11.2020 12:42 | Son Güncelleme: 30.11.2020 12:47
Rusya'da son 24 saatte 26 bin 338 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 26 bin 338 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 26 bin 338 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 295 bin 654'e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 26 bin 338 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 295 bin 654'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 368 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 39 bin 895'e ulaştığını açıkladı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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