Rusya'da son 24 saatte 26 bin 338 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 26 bin 338 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 26 bin 338 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 295 bin 654'e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 26 bin 338 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 295 bin 654'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 368 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 39 bin 895'e ulaştığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı