Rusya'da son 24 saatte 26 bin 338 yeni koronavirüs vakası
30.11.2020 12:42 | Son Güncelleme: 30.11.2020 12:47
Rusya'da son 24 saatte 26 bin 338 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
Rusya'da son 24 saatte 26 bin 338 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 295 bin 654'e ulaştı.
Rusya'da son 24 saatte 26 bin 338 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 295 bin 654'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 368 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 39 bin 895'e ulaştığını açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı