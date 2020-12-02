Rusya'da son 24 saatte 25 bin 345 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 25 bin 345 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 25 bin 345 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 347 bin 401'e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 25 bin 345 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 347 bin 401'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 589 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 41 bin 53'e ulaştığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı