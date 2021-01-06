Rusya'da son 24 saatte 24 bin 217 yeni koronavirüs vakası
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Rusya'da son 24 saatte 24 bin 217 yeni koronavirüs vakası

06.01.2021 11:26 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:31
Rusya'da son 24 saatte 24 bin 217 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 24 bin 217 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 24 bin 217 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 308 bin 601'e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 24 bin 217 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 308 bin 601'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 445 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 59 bin 951'e ulaştığını açıkladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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