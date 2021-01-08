Rusya'da son 24 saatte 23 bin 652 yeni koronavirüs vakası
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Rusya'da son 24 saatte 23 bin 652 yeni koronavirüs vakası

08.01.2021 11:41 | Son Güncelleme: 08.01.2021 11:45
Rusya'da son 24 saatte 23 bin 652 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 23 bin 652 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 23 bin 652 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 355 bin 794'e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 23 bin 652 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 355 bin 794'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 454 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 60 bin 911'e ulaştığını açıkladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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