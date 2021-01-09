Rusya'da son 24 saatte 23 bin 309 yeni koronavirüs vakası
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Rusya'da son 24 saatte 23 bin 309 yeni koronavirüs vakası

09.01.2021 11:30 | Son Güncelleme: 09.01.2021 11:33
Rusya'da son 24 saatte 23 bin 309 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 23 bin 309 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 23 bin 309 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 379 bin 103'e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 23 bin 309 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 379 bin 103'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 470 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 61 bin 381'e ulaştığını açıkladı. Öte yandan, Rusya Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Sputnik V koronavirüs aşısıyla ilgili kararını bu yılın ilk yarısında vermesini beklediklerini belirtti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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