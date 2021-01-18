Rusya'da son 24 saatte 22 bin 857 vaka
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Rusya'da son 24 saatte 22 bin 857 vaka

18.01.2021 12:02 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:06
Rusya'da son 24 saatte 22 bin 857 vaka

Rusya'da son 24 saatte 22 bin 857 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 22 bin 857 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 591 bin 66'ya ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 22 bin 857 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 591 bin 66'ya yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 471 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 66 bin 37'ye ulaştığını açıkladı.

TOPLU AŞILAMA BUGÜN

Rusya'da geniş çaplı aşılamanın aralıkta başlamasının ve belirli kategorilerdeki vatandaşların aşılanmasından sonra yeni bir aşamaya geçildi. Ülkede bugün kitlesel aşılamaya başlandı. Daha önce aşılama sırasında öncelik doktorlar, öğretmenler ve sosyal hizmet çalışanları, sosyal hizmet kurumlarında yaşayanlar ve kronik hastalıkları bulunan kişilerdeydi. Ülkede koronavirüse karşı aşılama ücretsiz ve gönüllülük esası çerçevesinde yürütülüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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