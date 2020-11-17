Son dakika haberleri | Rusya'da Kovid-19'dan günlük ölü sayısı 442 ile en yüksek seviyeye ulaştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | Rusya'da Kovid-19'dan günlük ölü sayısı 442 ile en yüksek seviyeye ulaştı

17.11.2020 11:26 | Son Güncelleme: 17.11.2020 12:04
Son dakika haberleri | Rusya'da Kovid-19'dan günlük ölü sayısı 442 ile en yüksek seviyeye ulaştı

Edinilen son dakika haberine göre Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana son 24 saatte 442 ile "en yüksek günlük ölü sayısı" görülürken, toplam ölü sayısı 34 bine yaklaştı.

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana son 24 saatte 442 ile "en yüksek günlük ölü sayısı" görülürken, toplam ölü sayısı 34 bine yaklaştı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 22 bin 410 artarak 1 milyon 971 bin 13'e, iyileşen sayısı ise 22 bin 55 artışla 1 milyon 475 bin 904'e ulaştı.

Ülkede salgın nedeniyle 442 kişinin yaşamını yitirmesiyle en yüksek günlük ölüm kayıtlara geçerken, toplam ölü sayısı 33 bin 931'e çıktı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,2 olurken, yeni vakaların yüzde 24,8'inde salgın belirtileri görülmedi.

Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 5 bin 882 artarak 522 bin 456'ya, hayatını kaybeden sayısı ise 74 artışla 7 bin 933'e yükseldi.

Kovid-19 hastası tek testle taburcu olacak

Rusya'da İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi'nden (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamada, son 24 saatte 438 bin Kovid-19 testinin yapılmasıyla toplam test sayısının 69 milyon 500 bini geçtiği belirtildi.

Kovid-19 hastalarının tedavi sürecindeki ilk testinin negatif çıkması halinde taburcu olacağı vurgulanan açıklamada, "Taburcu edilecek şahsın testi pozitif çıkarsa, üç gün aralıkla ikinci test yapılacak." ifadelerine yer verildi.

Rusya'da Kovid-19 süreci

Rusya'da ilk Kovid-19 vakası 31 Ocak'ta tespit edilmiş, virüs nedeniyle ilk ölüm 19 Mart'ta kaydedilmişti.

Ülkede, 9 Kasım'da 21 bin 798 kişide virüsün tespit edilmesiyle "en yüksek günlük vaka sayısı" görülmüştü.

Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında ülke genelinde 28 Ekim'de halka açık alanlar, toplu taşıma araçları, taksi, araç park yerleri ve asansörlerde maske kullanılması zorunluluğu getirilmişti.

Ülkenin tüm şehirlerinde 23.00-06.00 saatleri arasında eğlence mekanları, restoran, bar ve kafelerin faaliyetlerini durdurma kararı alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

İlgili Haberler

Yunanistan'da koronavirüs salgınının başından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi
Yunanistan'da koronavirüs salgınının başından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi
Son dakika haberleri... Rusya Genelkurmay Başkanlığı: Ermenistan ile Azerbaycan askeri faaliyetlere son verdi
Son dakika haberleri... Rusya Genelkurmay Başkanlığı: Ermenistan ile Azerbaycan askeri faaliyetlere son verdi
Türkiye ile Rusya arasında Dağlık Karabağ muhtırası imzalandı
Türkiye ile Rusya arasında Dağlık Karabağ muhtırası imzalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Haydar Akar Nikol Paşinyan Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Cem Yılmaz Öykü Karayel Mustafa Topaloğlu
Spor Cenk Tosun Arda Turan Ersun Yanal Lance Stroll Mustafa Cengiz
Daha Fazla Medya Bursa Milli Şanlıurfa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Rusya'da Kovid-19'dan günlük ölü sayısı 442 ile en yüksek seviyeye ulaştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.11.2020 12:36:51. #1.15#
title