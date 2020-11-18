Polonya'da son 24 saatte 19 bin 883 yeni koronavirüs vakası

Polonya'da son 24 saatte 19 bin 883 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Polonya'da son 24 saatte 19 bin 883 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 772 bin 823'e ulaştı.

Polonya'da son 24 saatte 19 bin 883 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 772 bin 823'e yükseldi. Ülkede 603 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybının 11 bin 451'ye ulaştığı açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı