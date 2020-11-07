Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 753 bini geçti
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Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 753 bini geçti

07.11.2020 11:24 | Son Güncelleme: 07.11.2020 11:28
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 753 bini geçti

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1 milyon 753 bin 836'ya, ölü sayısı 30 bin 251'e çıktı.

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1 milyon 753 bin 836'ya, ölü sayısı 30 bin 251'e çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 20 bin 396 kişinin virüse yakalanmasıyla Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 753 bin 836'ya yükseldi. Vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,2 olarak açıklandı.

Son 24 saatte virüs kaynaklı ölü sayısı 364 artarak 30 bin 251'e, sağlığına kavuşanların sayısı da 16 bin 803 artarak 1 milyon 312 bin 927'ye ulaştı.

Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 5 bin 829 artarak 462 bin 518'e, hayatını kaybedenlerin sayısı da 75 artışla 7 bin 215'e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 550 Kovid-19 testinin yapıldığını ve toplam test sayısının 64 milyonu aştığını bildirdi.

Rusya'da ilk Kovid-19 vakası 31 Ocak'ta tespit edilmiş, virüs nedeniyle ilk ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti.

Ülkede, dün 20 bin 582 kişide virüsün tespit edilmesiyle "en yüksek günlük vaka sayısı" görülmüştü.

Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında 28 Ekim'de halka açık alanlar, toplu taşıma araçları, taksi, araç park yerleri ve asansörlerde maske kullanılması zorunluluğu getirilmişti.

Moskova hariç, ülkenin tüm şehirlerinde 23.00-06.00'da eğlence mekanları, restoran, bar ve kafelerin faaliyetleri yasaklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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