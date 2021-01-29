Rusya'da son 24 saatte 19 bin 238 vaka
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Rusya'da son 24 saatte 19 bin 238 vaka

29.01.2021 12:50 | Son Güncelleme: 29.01.2021 12:54
Rusya'da son 24 saatte 19 bin 238 vaka

Rusya'da son 24 saatte 19 bin 238 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 19 bin 238 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 813 bin 48'e çıktı.

Rusya'da son 24 saatte 19 bin 238 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 813 bin 48'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 534 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 72 bin 185'e çıktığını açıkladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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