Rusya'da son 24 saatte 18 bin 241 vaka

Rusya'da son 24 saatte 18 bin 241 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 18 bin 241 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 756 bin 931'e çıktı.

Rusya'da son 24 saatte 18 bin 241 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 756 bin 931'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 564 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 70 bin 482'ye çıktığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı