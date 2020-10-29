Rusya'da son 24 saatte 17 bin 717 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 17 bin 717 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 17 bin 717 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 581 bin 693'e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 17 bin 717 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 581 bin 693'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 366 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 27 bin 301'e ulaştığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Cura