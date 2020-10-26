Rusya'da son 24 saatte 17 bin 347 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Rusya'da son 24 saatte 17 bin 347 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı

26.10.2020 11:23 | Son Güncelleme: 26.10.2020 11:23
Rusya'da son 24 saatte 17 bin 347 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana son 24 saatte 17 bin 347 vakayla "en yüksek günlük rakam" görülürken, toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 531 bini geçti.

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana son 24 saatte 17 bin 347 vakayla "en yüksek günlük rakam" görülürken, toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 531 bini geçti.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüsten iyileşenlerin sayısı 7 bin 574 artarak 1 milyon 146 bin 96, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 219 artışla 26 bin 269 oldu.

Son 24 saatte 17 bin 347 kişide virüs tespit edildi ve böylece toplam vaka sayısı 1 milyon 531 bin 224'e yükseldi.

Ülke genelinde yeni vakaların yüzde 27,7'sinde hastalık belirtileri görülmezken, vaka sayısındaki günlük artış yüzde 1,1 oldu.

Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 5 bin 224 artarak 401 bin 40'a, virüs kaynaklı ölü sayısı da 62 artışla 6 bin 442'ye çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 476 bin Kovid-19 testinin yapıldığını ve böylece toplam test sayısının 57 milyon 800 bini geçtiğini duyurdu.

91 Rus milletvekili Kovid-19'a yakalandı

Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, milletvekillerinden 91'inin Kovid-19'a yakalandığını, bunlardan 39'unun tedavi gördüğünü, birinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Rusya'da ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti.

Ülkede dün 16 bin 710 vaka tespit edilmiş, 21 Ekim'de ise 317 kişinin yaşamını yitirmesiyle "en yüksek günlük ölü sayısı" görülmüştü.

Rusya'da 1 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılı başlamış, okullarda maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sinan Özen Binnur Kaya Kenan İmirzalıoğlu Aras Bulut İynemli
Spor Podolski Tisserand Serdar Aziz Fatih Terim Sergen Yalçın
Daha Fazla Çocuk İzmir Fransa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rusya'da son 24 saatte 17 bin 347 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.10.2020 11:26:26. #1.15#
title