Rusya'da son 24 saatte 16 bin 688 vaka
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Rusya'da son 24 saatte 16 bin 688 vaka

05.02.2021 11:48 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:53
Rusya'da son 24 saatte 16 bin 688 vaka

Rusya'da son 24 saatte 16 bin 688 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 16 bin 688 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 934 bin 606'a çıktı.

Rusya'da son 24 saatte 16 bin 688 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 934 bin 606'ya yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 527 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 75 bin 732'ye çıktığını açıkladı.

RUS AŞISININ ETKİSİ YÜZDE 91,6 OLARAK AÇIKLANMIŞTI

Rusya'da geliştirilen koronavirüs aşısı Sputnik V'in etkinlik oranının yüzde 91,6 olduğu açıklanmıştı. Bilim dergisi Lancet'ta yayımlanan Faz 3 sonuçlarında, Sputnik V'in şiddetli hastalık ve Covid-19'dan ölümleri tamamen önlediği belirtilmişti. Aşının son faz sonuçları açıklanmadan kullanımına başlanması tartışma yaratmıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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