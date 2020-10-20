Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 431 bini geçti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 431 bini geçti

20.10.2020 14:38 | Son Güncelleme: 20.10.2020 15:02
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 431 bini geçti

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının başlamasından bu yana son 24 saatte 16 bin 319 vakayla "en yüksek günlük rakam" görülürken, toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 431 bin 635'e yükseldi.

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının başlamasından bu yana son 24 saatte 16 bin 319 vakayla "en yüksek günlük rakam" görülürken, toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 431 bin 635'e yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte iyileşen sayısı 9 bin 704 artarak 1 milyon 85 bin 608'e, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 269 artışla 24 bin 635'e çıktı.

Ülkede, son 24 saatte 16 bin 319 kişide virüsün tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 431 bin 635'e yükseldi.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,1'den yüzde 1,2'ye çıkarken, yeni vakaların yüzde 28,6'sında semptom görülmedi.

Toplam test sayısı 54 milyon 600 bini aştı

Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 4 bin 999 artarak 372 bin 628'e, virüs kaynaklı ölenlerin sayısı ise 49 artışla 6 bin 58'e yükseldi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 374 bin Kovid-19 testinin yapılmasıyla toplam test sayısının 54 milyon 600 binin üzerine çıktığını duyurdu.

Rusya'da ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti.

Ülkede, dün 15 bin 982 vaka tespit edilmişti.

Rusya'da 1 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılı başlamış, okullarda maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Muharrem İnce Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Binnur Kaya Serdar Ortaç Didem Soydan İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Ozan Tufan Fatih Terim Şenol Güneş Gökhan Gönül
Daha Fazla Ekim Çocuk İyi Parti Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 431 bini geçti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.10.2020 15:27:20. #1.14#
title