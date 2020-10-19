Rusya'da son 24 saatte 15 bin 982 yeni koronavirüs vakası
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Rusya'da son 24 saatte 15 bin 982 yeni koronavirüs vakası

19.10.2020 11:09 | Son Güncelleme: 19.10.2020 11:16
Rusya'da son 24 saatte 15 bin 982 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 15 bin 982 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 15 bin 982 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 415 bin 316'ya ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 15 bin 982 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 415 bin 316'ya yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 179 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 24 bin 366'ya ulaştığını açıkladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dmitri Chirciu

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