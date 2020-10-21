Rusya'da son 24 saatte 15 bin 700 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 1 milyon 447 bin 335'e, ölenlerin sayısı 24 bin 952'ye çıktı.

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 1 milyon 447 bin 335'e, ölenlerin sayısı 24 bin 952'ye çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 15 bin 700 kişide virüsün görülmesiyle Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 447 bin 335'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte virüsten ölenlerin sayısı 317 artarak 24 bin 952'ye, iyileşenlerin sayısı da 10 bin 952 artışla 1 milyon 96 bin 560'a ulaştı.

Rusya genelinde yeni vakaların yüzde 25,9'unda hastalık belirtileri görünmezken, vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,2'den yüzde 1,1'e indi.

Toplam test sayısı 55 milyonu aştı

Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 4 bin 389 artarak 377 bin 17'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı da 63 artışla 6 bin 121'e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 496 bin Kovid-19 testinin yapıldığını ve şimdiye kadarki test sayısının 55 milyon 100 binden fazla olduğunu bildirdi.

Rusya'da ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti.

Ülkede, dün 16 bin 319 kişide virüsün tespit edilmesiyle en yüksek günlük vaka sayısı görülmüştü.

Rusya'da 1 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılı başlamış, okullarda maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu