Rusya'da son 24 saatte 15 bin 150 yeni koronavirüs vakası
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Rusya'da son 24 saatte 15 bin 150 yeni koronavirüs vakası

16.10.2020 11:38 | Son Güncelleme: 16.10.2020 11:43
Rusya'da son 24 saatte 15 bin 150 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 15 bin 150 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 15 bin 150 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 369 bin 313'e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 15 bin 150 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 369 bin 313'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 232 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 23 bin 723'e ulaştığını açıkladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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