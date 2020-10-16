Rusya'da son 24 saatte 15 bin 150 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 15 bin 150 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 15 bin 150 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 369 bin 313'e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 15 bin 150 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 369 bin 313'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 232 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 23 bin 723'e ulaştığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı