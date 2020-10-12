Rusya'da son 24 saatte 13 bin 592 yeni koronavirüs vakası
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Rusya'da son 24 saatte 13 bin 592 yeni koronavirüs vakası

12.10.2020 12:14 | Son Güncelleme: 12.10.2020 12:19
Rusya'da son 24 saatte 13 bin 592 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 13 bin 592 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 13 bin 592 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 312 bin 310'a ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 13 bin 592 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 312 bin 310'a yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 125 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 22 bin 722'ye ulaştığını açıkladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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