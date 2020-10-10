Rusya'da son 24 saatte 12 bin 846 yeni koronavirüs vakası
10.10.2020 11:41 | Son Güncelleme: 10.10.2020 11:46
Rusya'da son 24 saatte 12 bin 846 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
Rusya'da son 24 saatte 12 bin 846 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 285 bin 84'e ulaştı.
Rusya'da son 24 saatte 12 bin 846 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 285 bin 84'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 197 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 22 bin 454'e ulaştığını açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı