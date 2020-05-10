Rusya'da son 24 saatte 11 bin yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 11 bin 12 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 11 bin 12 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 200 bini geçti.

Rusya'da vaka sayısındaki artışta yeni bir rekor kırıldı. Son 24 saatte ülkede 11 bin 12 kişide daha virüs tespit edildi. Toplam vaka sayısının 209 bin 688'e ulaştığı Rusya'da 88 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı da 1915'e çıktı.

Kaynak: DHA