Rusya'da son 24 saatte 11 bin 615 yeni koronavirüs vakası
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Rusya'da son 24 saatte 11 bin 615 yeni koronavirüs vakası

06.10.2020 11:17 | Son Güncelleme: 06.10.2020 11:21
Rusya'da son 24 saatte 11 bin 615 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 11 bin 615 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 11 bin 615 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 237 bin 504'e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 11 bin 615 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 237 bin 504'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 118 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 21 bin 663'e ulaştığını açıkladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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