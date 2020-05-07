Rusya'da son 24 saatte 11 bin 231 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 11 bin 231 yeni koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edildi.

Rusya 'da son 24 saatte 11 bin 231 yeni koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 177 bin 160'a çıktı.

Rusya'da son günlerde vaka sayısındaki artış dikkat çekmeye devam ediyor. Ülkede son 24 saatte 11 bin 231 vakanın daha tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 177 bin 160'a; yine son 24 saatte 88 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle de toplam can kaybı 1625'e ulaştı.

- Rusya

Kaynak: DHA