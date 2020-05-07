Rusya'da son 24 saatte 11 bin 231 yeni koronavirüs vakası
07.05.2020 11:12 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:12
Rusya'da son 24 saatte 11 bin 231 yeni koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edildi.
Rusya'da son 24 saatte 11 bin 231 yeni koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 177 bin 160'a çıktı.
- Rusya
Rusya'da son günlerde vaka sayısındaki artış dikkat çekmeye devam ediyor. Ülkede son 24 saatte 11 bin 231 vakanın daha tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 177 bin 160'a; yine son 24 saatte 88 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle de toplam can kaybı 1625'e ulaştı.
- Rusya
Kaynak: DHA