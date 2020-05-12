Rusya'da son 24 saatte 10 bin 899 koronavirüs vakası Rusya'da son 24 saatte 10 bin 899 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 10 bin 899 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 232 bin 243'e çıktı.

Rusya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 10 bin 899 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 232 bin 243'e yükseldi. Öte yandan, son bir günde 107 kişinin de yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 2 bin 116'ya ulaştığı aktarıldı.

Kaynak: DHA