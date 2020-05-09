Rusya'da son 24 saatte 10 bin 817 koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 10 bin 817 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 10 bin 817 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 198 bin 676'ya ulaştı.

Rusya'da vaka sayılarındaki kritik artış sürüyor. Son bir günde ülkede 10 bin 817 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 198 bin 676'ya yükseldi. Toplam can kaybının 1827'ye ulaştığı ülkedeki vakaların 104 bin 189'u başkent Moskova'da bulunuyor.

Kaynak: DHA