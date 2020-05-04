Rusya'da son 24 saatte 10 bin 581 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saaate 10 bin 581 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saaate 10 bin 581 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 145 bin 268'e yükseldi.

Rusya'da koronavirüs vakalarındaki kritik artış devam ediyor. Son 24 saatte ülke genelinde 10 bin 581 kişide daha virüs tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 145 bin 268'e yükselirken; toplam can kaybı da 1356'ya ulaştı.

Kaynak: DHA