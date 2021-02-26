Rusya'da sokakta insanlara saldıran kadın gözaltına alındı
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Rusya'da sokakta insanlara saldıran kadın gözaltına alındı

26.02.2021 19:42 | Son Güncelleme: 26.02.2021 19:46
Rusya'da sokakta insanlara saldıran kadın gözaltına alındı

Rusya'nın başkenti Moskova'da sebepsizce insanlara saldıran 29 yaşındaki bir kadın gözaltına alındı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da sebepsizce insanlara saldıran 29 yaşındaki bir kadın gözaltına alındı. Kadının bir çocuğa vurduğu ve başka bir kişiyi iterek düşürmeye çalıştığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da sebepsizce insanlara saldıran, kaldırımda annesiyle bir çocuğun başına vuran 29 yaşındaki bir kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kadının önce annesiyle yürüyen küçük bir çocuğun başına vurduğu, daha sonra da aracındaki karları temizleyen başka bir kadını ittiği görüldü. Kimliği açıklanmayan saldırganın son olarak apartman girişinde duran bir kişiye yumruk atmaya çalıştığı görüldü. Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Saldırıların nedenleri tespit ediliyor. Kanuna uygun olarak karar verilecek sonuçlara göre bir inceleme yapılıyor" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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