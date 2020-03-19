Rusya'da sokağa çıkma yasağı ilan edilmeyecek Rusya Savunma Bakanlığı, ülkede sokağa çıkma yasağı başlatılacağına yönelik iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkede sokağa çıkma yasağı başlatılacağına yönelik iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

Rusya'da sosyal medya hesapları üzerinden Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, imzasıyla hazırlanmış sahte bir belge ile ülkede korona virüsü vakalarının sayısının açıklanandan daha fazla olduğu ve bu gerekçeyle ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddia edildi.

İddialar üzerine Rusya Savunma Bakanlığı tarafından resmi bir açıklama yapıldı. Bakanlık açıklamasında, "Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun imzaladığı öne sürülen belgede 30 Mart tarihinden itibaren Rusya'da sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddia edilmektedir. Sosyal medyada yayınlanan belgede 20.00 ile sabah 05.00 saatlerinde sadece özel izinli kişilerin sokağa çıkabileceği gibi iddialar yer almaktadır. Askeri departmanlarımızda bu içerikte ve bu tasarıma sahip herhangi bir belge bulunmamaktadır ve prensipte de bulunamaz" ifadeleri yer aldı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA