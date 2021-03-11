Rusya'da silah fabrikasında yangın
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Rusya'da silah fabrikasında yangın

11.03.2021 12:29 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:46

Rusya'da ordu için silah üretimi yapan V.A. Degtyarev şirketine ait fabrikada yangın çıktı.

Rusya'da ordu için silah üretimi yapan V.A. Degtyarev şirketine ait fabrikada yangın çıktı. Yangına müdahalenin sürdüğü aktarıldı.

Rusya'nın Kovrov kentinde bulunan ve Rus ordusuna için silah üretimi yapan V.A. Degtyarev şirketine ait fabrikada yangın çıktı. Yangının nedeni henüz bilinmezken, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin sürdüğü ifade edildi. Rus medyası, yangında can kaybı ya da yaralanma olmadığını bildirdi.


Rusya'da silah fabrikasında yangın
Rusya'da silah fabrikasında yangın
Rusya'da silah fabrikasında yangın
Rusya'da silah fabrikasında yangın
Rusya'da silah fabrikasında yangın
Rusya'da silah fabrikasında yangın
Rusya'da silah fabrikasında yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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