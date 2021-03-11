Rusya'da silah fabrikasında yangın

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Rusya'da ordu için silah üretimi yapan V.A. Degtyarev şirketine ait fabrikada yangın çıktı. Yangına müdahalenin sürdüğü aktarıldı.

Rusya'nın Kovrov kentinde bulunan ve Rus ordusuna için silah üretimi yapan V.A. Degtyarev şirketine ait fabrikada yangın çıktı. Yangının nedeni henüz bilinmezken, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin sürdüğü ifade edildi. Rus medyası, yangında can kaybı ya da yaralanma olmadığını bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı