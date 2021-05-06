Rusya'da sıcak su borusu patladı
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Rusya'da sıcak su borusu patladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rusya'da anayol altındaki sıcak su borusu hattı patladı.

Rusya'da anayol altındaki sıcak su borusu hattı patladı. Borudan fışkıran sıcak su metrelerce yükselerek, caddeye yayıldı.

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Moika Nehri kıyısının yakınlarında bulunan Bolshaya Morskaya Caddesi'ndeki sıcak su borusu hattında patlama meydana gelen geldi. Patlamada, can kaybı ya da yaralanma olmadı. Ekipler meydana gelen arızaya müdahale etti. Bölge olası tehlikeye karşı güvenlik kordonu altına alındı. Borudan fışkıran sıcak su yükselirken, o anlar kameraya yansıdı.

Rusya'da sıcak su borusu patladı
Rusya'da sıcak su borusu patladı
Rusya'da sıcak su borusu patladı
Rusya'da sıcak su borusu patladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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