Rusya'da sıcak su borusu patladı

Rusya'da anayol altındaki sıcak su borusu hattı patladı.

Rusya'da anayol altındaki sıcak su borusu hattı patladı. Borudan fışkıran sıcak su metrelerce yükselerek, caddeye yayıldı.

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Moika Nehri kıyısının yakınlarında bulunan Bolshaya Morskaya Caddesi'ndeki sıcak su borusu hattında patlama meydana gelen geldi. Patlamada, can kaybı ya da yaralanma olmadı. Ekipler meydana gelen arızaya müdahale etti. Bölge olası tehlikeye karşı güvenlik kordonu altına alındı. Borudan fışkıran sıcak su yükselirken, o anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı