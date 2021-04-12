Rusya'da "siber hırsızlıklar" 2020'de yüzde 52 arttı
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Rusya'da "siber hırsızlıklar" 2020'de yüzde 52 arttı

Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi
Rusya'da 'siber hırsızlıklar' 2020'de yüzde 52 arttı

Rusya'daki siber saldırılar nedeniyle vatandaşların maddi kaybının 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 52 artarak 9,8 milyar rubleye ulaştığı bildirildi.

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Rusya'daki siber saldırılar nedeniyle vatandaşların maddi kaybının 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 52 artarak 9,8 milyar rubleye ulaştığı bildirildi.

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, nakit dışı para transferlerinin artması nedeniyle ülkedeki siber hırsızlık olaylarının da arttığına işaret edildi.

Rusya'daki siber hırsızlık olaylarında geçen yıl önemli yükseliş yaşandığı kaydedilen açıklamada, "Siber saldırılar nedeniyle vatandaşların maddi kaybı 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 52 artarak 9,8 milyar rubleye çıktı." denildi.

Açıklamada, bankaların, geçen yıl siber saldırı sonucu paralarını kaybedenlerin yüzde 11'inin zararını karşıladığı, 2019'da söz konusu oranın yüzde 14 olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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