Rusya'da seyir halindeki kamyon alev topuna döndü
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Rusya'da seyir halindeki kamyon alev topuna döndü

Rusya'da seyir halindeki yük kamyonunda yangın çıktı.

Rusya'da seyir halindeki kamyon alev topuna döndü
30.07.2020 18:49 | Son Güncelleme: 30.07.2020 20:26

Rusya'da seyir halindeki yük kamyonunda yangın çıktı.

Rusya'nın Krasnodar kentinde bulunan Yugo-Severnaya ile Tikhoretsky arasındaki yolda seyir halinde bulunan bir yük kamyonunda yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi ile kamyon alev topuna döndü. Olay yerine Krasnodar Bölgesi Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı 7 itfaiye ekibi ile çok sayıda ambulans gönderildi. Ekipler trafik nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekerken, söndürme çalışmaları sırasında kamyonda patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle alevler 10 metre yüksekliğe ulaşırken, yangının söndürülmesi yaklaşık 2 saat sürdü.

Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yangına müdahalenin zor şartlar altında yapıldığı ifade edildi. Bakanlık, kamyonun kimyasal madde yüklü variller taşıdığını açıklarken, yaşanan patlamada ölen veya yaralanan olmadığını duyurdu. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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