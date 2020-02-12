Rusya'da semaver çayı festivali: Hızlı kaynatan kazanır
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Rusya'da semaver çayı festivali: Hızlı kaynatan kazanır

Rusya'nın Klin kenti her yıl çay tiryakilerini semaver etrafında buluşturan bir festivale ev sahipliği yapıyor. Semaverle Rus çayı festivali.

12.02.2020 19:00 | Son Güncelleme: 12.02.2020 19:00
Rusya'da semaver çayı festivali: Hızlı kaynatan kazanır

'nın Klin kenti her yıl çay tiryakilerini semaver etrafında buluşturan bir festivale ev sahipliği yapıyor. Rus çayı festivalinin baş aktörü semaver. Rusların geleneksel çay demleme aleti olarak bilinen semaverin kökenleri 18. yüzyıla kadar dayanıyor.


Festivalin en dikkat çekici etkinliğini, semaverle hızlı çay kaynatma yarışması oluşturuyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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