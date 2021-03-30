Rusya'da şeker ve ayçiçek yağına yönelik tavan fiyat uygulaması uzatıldı

Rusya'da şeker ve ayçiçek yağına yönelik tavan fiyat uygulamasının uzatılmasına karar verildi.

Rusya'da şeker ve ayçiçek yağına yönelik tavan fiyat uygulamasının uzatılmasına karar verildi.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin tarafından imzalanan kararnameye göre, şeker fiyatını sınırlandıran karar 1 Haziran'a, ayçiçek yağının fiyatını sınırlandıran karar ise 1 Ekim'e kadar uzatıldı.

Rus hükümeti Aralık 2020'de aldığı kararla 1 kilogram şekerin satış fiyatını 46 ruble, 1 litre ayçiçek yağının satış fiyatını ise 95 ila 110 ruble arasında sınırlandırmıştı.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tarafından martta yapılan açıklamada, tavan fiyat uygulamasının enflasyona olumlu yansıdığı belirtilmişti.

Rusya Merkez Bankası tahminlerine göre, yıllık enflasyonun yıl sonu itibarıyla yüzde 5,8 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay