- Rusya'da şehre inen ayı paniğe neden oldu
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- Rusya'da şehre inen ayı paniğe neden oldu

18.03.2021 00:13 | Son Güncelleme: 18.03.2021 00:20

- Rusya'da şehre inen ayı paniğe neden oldu Rusya'da şehre inen büyük bir ayı paniğe neden olurken, ayının kent sakinlerinden birini kovaladığı ve seyir halindeki bir otobüsün çarpmasından kıl payıyla kurtulduğu anlar saniye saniye kaydedildi.

- Rusya'da şehre inen ayı paniğe neden oldu

MOSKOVA - Rusya'da şehre inen büyük bir ayı paniğe neden olurken, ayının kent sakinlerinden birini kovaladığı ve seyir halindeki bir otobüsün çarpmasından kıl payıyla kurtulduğu anlar saniye saniye kaydedildi.

Rusya'nın Tümen Bölgesi'ne bağlı Nijnevartovsk şehrinde bir ayı, şehrin içinden geçen yola indi. Dağdan indiği düşünülen ayı, kentin sokaklarında dolaşmaya başladı. Sabah saatlerinde işlerine gitmek üzere yola çıkanlar, karşılarında ayıyı görünce tedirgin olurken, ayı da sokaklar kalabalıklaştıkça öfkelenerek etrafta koşuşturdu. İnsanların panik halinde kaçmaya başlaması üzerine ayı, kaçışan insanları kovalamaya başladı. Ayının kaçan bir kişiyi kovaladığı anlar çevrede bulunan kent sakinleri tarafından saniye saniye kaydedildi.

Araçlar seyir halindeyken yola fırlayan ayı, trafiği de birbirine kattı. Ayının önüne atladığı bir yolcu otobüsünün şoförü ani fren yaparak durmayı başardı. Otobüsün çarpmasından kıl payıyla kurtulan ayı sokaklarda dolaşmaya devam etti.

Bölgeye gönderilen ekiplerin, ayıyı uyuşturucu iğne ile uyutarak, hayvanat bahçesine götürüldüğü aktarıldı. Doğal yaşam alanından uzaklaşarak kent merkezine inen ayının yiyecek ararken yolunu kaybettiği düşünülüyor.

- Rusya'da şehre inen ayı paniğe neden oldu
- Rusya'da şehre inen ayı paniğe neden oldu
- Rusya'da şehre inen ayı paniğe neden oldu
- Rusya'da şehre inen ayı paniğe neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ALTIPARMAK

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