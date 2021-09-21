Rusya'da seçimlere 'siber saldırı' iddiası - Haberler
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Rusya'da seçimlere "siber saldırı" iddiası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rusya'nın Washington Büyükelçiliği, Rusya'da düzenlenen parlamento seçimlerine ABD başta olmak üzere farklı ülkelerden siber saldırılar gerçekleştirildiğini iddia etti.

Rusya'nın Washington Büyükelçiliği, Rusya'da düzenlenen parlamento seçimlerine ABD başta olmak üzere farklı ülkelerden siber saldırılar gerçekleştirildiğini iddia etti.

Rusya genelinde Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma için 17-19 Eylül arasında yapılan seçimlere yönelik "siber saldırı" iddiası geldi. Rusya'nın Washington Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, seçimlere ABD başta olmak üzere bazı ülkelerden siber saldırılar düzenlendiği ifade edildi. Açıklamada, "Seçimler sırasında yoğun siber saldırılarına maruz kalındı. Bunların yüzde 50'si ABD topraklarından gerçekleştirildi. Saldırıların amacı Rusya'nın seçim sistemini itibarsızlaştırmaktır. ABD tarafından konuyla ilgili açıklama bekliyoruz" denildi. Rusya'daki seçimlerin şeffaf bir ortamda yapıldığı vurgulanarak, "Seçimlere etki eden bir usulsüzlükle karşılanmadı" ifadeleri kullanıldı.

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Rusya Merkez Seçim Kurulu verilerine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kurucusu olduğu Birleşik Rusya Partisi yüzde oyların 49.8'sini alarak parlamentoda 315 sandalye kazandı. Rusya Komünist Partisi 18.9 oy oranı ile ikinci, Rusya Liberal Demokrat Parti ise yüzde 7.5 ile üçüncü, Adil Rusya yüzde 7.46 ile dördüncü ve Yeni İnsanlar Partisi 5.32 oy oranı ile parlamentoya giren beşinci parti oldu. Bu sonuca göre parlamento seçimlerindeki yüzde 5'lik barajını, 14 siyasi partiden 5'i geçebildi.

Rusya'da her 5 yılda bir yapılan Duma seçimlerinde 450 sandalye için 225 aday, parti listesinden, 225 aday ise bağımsız olarak seçiliyor. Bağımsız adayların büyük çoğunluğu partilerin belirlediği isimlerden oluşuyor. Seçimlerde yüzde 5 barajını geçen partilerin milletvekilleri Duma'da sandalye sahibi oluyor.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Rusya'da seçimlere
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