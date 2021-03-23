Rusya'da savaş uçağından kazayla havaya fırlayan 3 asker yaşamını yitirdi
23.03.2021 15:25 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:36
Rusya'nın Kaluga bölgesinde bulunan Shaikovka askeri hava üssünde, kalkışa hazırlanan TU-22M3 tipi bombardıman uçağının koltuk fırlatma sistemi kazayla devreye girdi.
Rusya'nın Kaluga bölgesinde bulunan Shaikovka askeri hava üssünde, kalkışa hazırlanan TU-22M3 tipi bombardıman uçağının koltuk fırlatma sistemi kazayla devreye girdi. Olayda, koltuktan fırlayan 3 askerin yere düşerek hayatını kaybettiği açıklandı.
Rus yetkililer, TU-22M3 tipi bombardıman uçağının kalkış için hazırlanırken koltuk fırlatma sisteminin kazayla devreye girmesiyle havaya fırlayan askerlerin yere düşerek öldüklerini belirtti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı