Rusya'da savaş uçağından kazayla havaya fırlayan 3 asker yaşamını yitirdi
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Rusya'da savaş uçağından kazayla havaya fırlayan 3 asker yaşamını yitirdi

23.03.2021 15:25 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:36
Rusya'da savaş uçağından kazayla havaya fırlayan 3 asker yaşamını yitirdi

Rusya'nın Kaluga bölgesinde bulunan Shaikovka askeri hava üssünde, kalkışa hazırlanan TU-22M3 tipi bombardıman uçağının koltuk fırlatma sistemi kazayla devreye girdi.

Rusya'nın Kaluga bölgesinde bulunan Shaikovka askeri hava üssünde, kalkışa hazırlanan TU-22M3 tipi bombardıman uçağının koltuk fırlatma sistemi kazayla devreye girdi. Olayda, koltuktan fırlayan 3 askerin yere düşerek hayatını kaybettiği açıklandı. 

Rus yetkililer, TU-22M3 tipi bombardıman uçağının kalkış için hazırlanırken koltuk fırlatma sisteminin kazayla devreye girmesiyle havaya fırlayan askerlerin yere düşerek öldüklerini belirtti.

      


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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