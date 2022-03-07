Rusya'da savaş karşıtı protestolarda binlerce kişi gözaltına alındı

İnsan hakları kuruluşları ve Rusya hükümet yetkililerine göre Pazar günü ülke çapında düzenlenen savaş karşıtı protestolarda 4 bin 300'den fazla kişi gözaltına alındı.

Rus devletine bağlı haber ajansı RIA, İçişleri Bakanlığı verilerini kullanarak yalnızca Moskova'da 1.700 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

OVD-Info isimli sivil toplum örgütü, gözaltıların Rusya'da 53 farklı şehirde gerçekleştiğini bildirdi.

Rusya'da son yıllarda yeni yasal düzenlemelerle protesto düzenlemek ve katılmak gitgide zorlaştı, ancak 11 gün önce başlayan Ukrayna işgalinden bu yana çok sayıda savaş karşıtı gösteri gerçekleşti, OVD-Info'ya göre 10 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'ten Reuters'a konuşan OVD-Info sözcüsü Maria Kuznetsove, "Rusya'da durum gittikçe sıkılaşıyor. Ülkede askeri sansürleme yaşanıyor" diye konuştu ve devam etti:

"Ancak bu günlerde oldukça büyük protestolar görüyoruz."

Navalni'den çağrı

Dolandırıcılık suçundan hapiste olan Rusya hükümeti muhalifi Alexei Navalni, Ukrayna işgali karşıtı protestoların düzenlenmesi için geçen hafta çağrıda bulundu.

Navalni, Rusya "korkaklarla dolu bir ülke olmamalı" dedi.

Ancak insan hakları kuruluşları Rusya'da son yıllarda yürürlüğe giren yeni yasal düzenlemelerin protesto etmeyi zorlaştırdığını belirtiyor.

Uluslararası Af Örgütü, "Rusya'da yasalar 'ruhsat' veya 'yasak' ifadelerini doğrudan kullanmasa da protesto organizatörlerinin gösterileri için izin almasını gerektiyor" diyor.

Son zamanlarda düzenlenen gösterilerde gözaltına alınanları takip eden OVD-İnfo, sayıların yanı sıra isim ve konum bilgisi de paylaşmaya çalışıyor, "Biz sadece kesin bilgi paylaşıyoruz ama karakollarda daha çok kişi olma ihtimali yüksek" açıklamasını yapıyor.

Hafta sonu savaş karşıtı protestolar sadece Rusya'da değil, dünyanın birçok bölgesinde yapıldı.

Rusya'nın yakın müttefiki Kazakistan'da düzenlenen protestoya yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Brüksel ve Londra'da da insanlar sokaklara çıktı.

Ukrayna'da Nova-Kahovka'da düzenlenen bir eylemde ise Rus birlikleri göstericileri dağıtmak için ateş açtı.

Herson bölgesindeki şehirde protestocular silah seslerinin arasından Rusya'ya "Eve gidin" çağrısında bulundu. Olayda sadece 5 kişinin yaralandığı açıklandı.