Rusya'da Savaş Karşıtı Protestocular Gözaltında - Haberler

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Rusya'da Savaş Karşıtı Protestocular Gözaltında

DailyMotion.com - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini protesto için yüzlerce kişi Rusya'nın ikinci en büyük kenti St. Petersburg'da toplandı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini protesto için yüzlerce kişi Rusya'nın ikinci en büyük kenti St. Petersburg'da toplandı. Rus polisi, savaş karşıtı protestoya katılanlar arasından çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı. Rusya genelinde şu ana kadar düzenlenen işgal karşıtı protestolarda binlerce kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Geçen hafta Ukrayna'yı hava, kara ve denizden kuşatarak saldırıya geçen Rusya bir dizi yaptırımla karşı karşıya kaldı

DailyMotion.com - Güncel

Protesto, Ukrayna, Savaş, Rusya, Güncel, Haberler

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