Rusya'da savaş karşıtı gösteri
AA, Sergei Mihailicenko - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Savaş karşıtı slogan atan göstericiler Polisin müdahalesi ve gözaltı Göz yaşlarına hakim olamayan bir gösterici Eylemcilerin yürüyüşü Polisin müdahalesi ve gözaltı MOSKOVA - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından, Rusya'nın St.
Savaş karşıtı slogan atan göstericiler
Polisin müdahalesi ve gözaltı
Göz yaşlarına hakim olamayan bir gösterici
Eylemcilerin yürüyüşü
Polisin müdahalesi ve gözaltı MOSKOVA - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından, Rusya'nın St. Petersburg kentinde toplanan protestocular, savaş karşıtı gösteri düzenledi. Güvenlik güçleri gösteriye müdahale ederek, bazı protestocuları gözaltına aldı.