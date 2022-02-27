Rusya'da savaş karşıtı gösteri

Savaş karşıtı slogan atan göstericiler

Polisin müdahalesi ve gözaltı

Göz yaşlarına hakim olamayan bir gösterici

Eylemcilerin yürüyüşü

Polisin müdahalesi ve gözaltı MOSKOVA - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından, Rusya'nın St. Petersburg kentinde toplanan protestocular, savaş karşıtı gösteri düzenledi. Güvenlik güçleri gösteriye müdahale ederek, bazı protestocuları gözaltına aldı.