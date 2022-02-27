Rusya'da savaş karşıtı gösteri - Haberler

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Rusya'da savaş karşıtı gösteri

AA, Sergei Mihailicenko - Güncel
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Savaş karşıtı slogan atan göstericiler Polisin müdahalesi ve gözaltı Göz yaşlarına hakim olamayan bir gösterici Eylemcilerin yürüyüşü Polisin müdahalesi ve gözaltı MOSKOVA - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından, Rusya'nın St.

Savaş karşıtı slogan atan göstericiler

Polisin müdahalesi ve gözaltı

Göz yaşlarına hakim olamayan bir gösterici

Eylemcilerin yürüyüşü

Polisin müdahalesi ve gözaltı MOSKOVA - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından, Rusya'nın St. Petersburg kentinde toplanan protestocular, savaş karşıtı gösteri düzenledi. Güvenlik güçleri gösteriye müdahale ederek, bazı protestocuları gözaltına aldı.

Rusya'da savaş karşıtı gösteri

Rusya'da savaş karşıtı gösteri

Rusya'da savaş karşıtı gösteri

AA / Sergei Mihailicenko - Güncel

Ukrayna, Slogan, Rusya, Savaş, Güncel, Haberler

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