Rusya'da Şangay İşbirliği Örgütü Ülkeleriyle Askeri Tatbikat

Rusya'da, Şangay İşbirliği Örgütüne üye ülkelerin silahlı kuvvetlerinin katılımıyla terörle mücadele içerikli Barış Misyonu-2018 askeri tatbikatı başladı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çelyabinsk bölgesinde yapılan tatbikata Şangay İşbirliği Örgütü üyelerinin de bulunduğu 7 ülkeden 3 binden fazla asker ve 500'den fazla askeri araç katılıyor.

Hindistan ve Pakistan silahlı kuvvetlerinin ilk defa katıldığı tatbikatta, Rusya'nın yanı sıra Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Çin'den de asker yer alıyor.

Açıklamada, tatbikatın içeriğinin terörle mücadele olduğu ifade edildi.