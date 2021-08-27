Rusya'da sanayi üretimi temmuzda yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rusya'da sanayi üretimi temmuzda yükseldi

Rusya'da sanayi üretimi temmuzda yükseldi
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi

Rusya'da sanayi üretimi endeksi temmuzda yıllık bazda yüzde 6,8 artış gösterdi.

Rusya'da sanayi üretimi endeksi temmuzda yıllık bazda yüzde 6,8 artış gösterdi.

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat), temmuz ayına ilişkin sanayi üretimi endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, Rusya'da sanayi üretimi temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 arttı.

Ülkede sanayi üretimi ocak-temmuz 2021 döneminde ise yıllık bazda yüzde 4,4 yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Burak Deniz Acun Ilıcalı Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Arda Güler Fatih Terim Mustafa Denizli Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Rusya'da sanayi üretimi temmuzda yükseldi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 10:49:36. #1.15#

title