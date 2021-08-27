Rusya'da sanayi üretimi temmuzda yükseldi

Rusya'da sanayi üretimi endeksi temmuzda yıllık bazda yüzde 6,8 artış gösterdi.

Rusya'da sanayi üretimi endeksi temmuzda yıllık bazda yüzde 6,8 artış gösterdi.

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat), temmuz ayına ilişkin sanayi üretimi endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, Rusya'da sanayi üretimi temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 arttı.

Ülkede sanayi üretimi ocak-temmuz 2021 döneminde ise yıllık bazda yüzde 4,4 yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay