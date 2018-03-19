Rusya'da Sanayi Üretimi Düşüşte

Rusya'da sanayi üretimi şubat ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yıllık bazda yüzde 1,5 artarken, aylık bazda yüzde 2 geriledi.

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından açıklanan verilere göre, Rusya'da sanayi üretimi şubat ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yıllık bazda yüzde 1,5 arttı. Rusya'nın sanayi üretimi şubat ayında bir önceki aya göre ise yüzde 2 geriledi.

Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tahminlerine göre, sanayi üretiminde ocak ayında yaşanan yüzde 2,4'lük artışın geçici faktörlere dayanması nedeniyle şubat ayında düşüş bekleniyordu.

Rusya'da sanayi üretimi geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 1 oranında artmıştı.