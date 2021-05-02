Rusya'da şampiyon Zenit

Rusya Premier Lig'de Lokomotiv Moskova'yı 6-1 mağlup eden Zenit, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Rusya Premier Lig'de Lokomotiv Moskova'yı 6-1 mağlup eden Zenit, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Ligin 28. haftasında lider Zenit, en yakın takipçisi Lokomotiv Moskova'yı ağırladı.

Karşılaşmadan 6-1'lik galibiyetle ayrılan Zenit, puanını 61'e yükselti.

Bitime iki hafta kala Lokomotiv Moskova'ya 9 puan fark atan Zenit, üst üste 3, toplamda ise 8. kez şampiyonluğa ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya