Rusya'da salgında rekor can kaybı
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Rusya'da salgında rekor can kaybı

Rusya'da salgında rekor can kaybı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rusya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 820 kişinin hayatını kaybetmesiyle günlük en yüksek ölüm sayısı kayda geçti.

Rusya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 820 kişinin hayatını kaybetmesiyle günlük en yüksek ölüm sayısı kayda geçti.

Rusya'da korona virüs salgınında günlük ölüm sayıları yüksek seviyede seyrediyor. Rusya Korona Virüs ile Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre ülke genelinde son 24 saatte 19 bin 630 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 6 milyon 824 bin 540'a yükseldi. Son 24 saatte 820 kişi virüse yenik düşerken, günlük can kaybı sayısında rekor seviyeye ulaşıldı. Son veriyle birlikte korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 179 bin 243'e ulaştı.

Rusya korona virüs salgınında dünya genelinde en çok ölümün yaşandığı 6. ülke konumunda bulunurken, ülkede en son rekor can kaybı 819 ile 14 Ağustos'ta kaydedilmişti.

(İHA)

Rusya'da salgında rekor can kaybı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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