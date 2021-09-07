Rusya'da salgın sürecinde şirketlerin yüzde 10'u faaliyetlerini sonlandırdı
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Rusya'da salgın sürecinde şirketlerin yüzde 10'u faaliyetlerini sonlandırdı

Rusya'da salgın sürecinde şirketlerin yüzde 10'u faaliyetlerini sonlandırdı
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi

Rusya Başkanlık Ofisi Girişimci Hakları Temsilcisi Boris Titov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkedeki şirketlerin yüzde 70'inin mali kayba uğradığını belirterek, "Rusya'daki şirketlerin yüzde 10'u salgın nedeniyle faaliyetlerini tümüyle durdurmak zorunda kaldı.

Rusya Başkanlık Ofisi Girişimci Hakları Temsilcisi Boris Titov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkedeki şirketlerin yüzde 70'inin mali kayba uğradığını belirterek, "Rusya'daki şirketlerin yüzde 10'u salgın nedeniyle faaliyetlerini tümüyle durdurmak zorunda kaldı." dedi.

Titov, başkent Moskova'da "Stolipın Forum" kapsamında düzenlenen basın toplantısında, Kovid-19 salgınının Rus iş dünyasına etkilerini değerlendirdi.

Önemli gelişmiş ülkelerin salgın dönemindeki kapanmalarla tek şekilde mücadele etmeyi tercih ettiğini aktaran Titov, "Kapanmalara karşı yumuşak para politikaları kullandılar. ABD'de hem nüfusa hem de girişimciye yönelik çok büyük fonlar harcandı." diye konuştu.

Rusya'da ise devletin daha mütevazi bir düzeyde destek verdiğine işaret eden Titov, "Ancak bu durum ikinci veya üçüncü kapanma dönemlerinin uygulanmamasıyla telafi edildi." dedi.

Salgın nedeniyle çok sayıda Rus şirketinin de zarar gördüğünü aktaran Titov, şirketlerin yüzde 70'inin mali kayba uğradığını, Rusya'daki şirketlerin yüzde 10'unun salgın nedeniyle faaliyetlerini tümüyle durdurmak zorunda kaldığını anlattı.

Titov, salgın döneminde faaliyetlerine devam edebilen bazı şirketlerin çeşitli fırsatları değerlendirdiklerini, devletin destek vermediği çok sayıda şirketin ise yok olmak zorunda kaldığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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Rusya'da salgın sürecinde şirketlerin yüzde 10'u faaliyetlerini sonlandırdı - Haberler Ekonomi
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